Москва, 25 июля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Страны африканского континента обратились к России с просьбой о безвозмездных поставках зерна. Об этом 25 июля сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что об этом Москву попросили много африканских стран.

«Да, безусловно, такие обращения были. Они все сведены Министерством иностранных дел и отправлены в правительство. Они обрабатываются, по ним принимаются решения», ― сообщил в беседе с РИА новости дипломат.

Он отметил, что одномоментно это произойти не может, а будет реализовываться по возможности.

Озеров напомнил, что ситуация с голодом на африканском континенте тяжёлая. Особенно на Африканском Роге, в Сахаро-Сахельском регионе.

«Продовольственная безопасность и ликвидация голода ― одни из ключевых проблем африканского континента. И это будет одной из приоритетных тем для обсуждения в ходе саммита», ― указал посол.

Как сообщало ИА Регнум, черноморскую инициативу представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого сделку продлевали трижды: в ноябре 2022 года, а также в марте и мае 2023 года.

Срок действия зерновой сделки, целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, истёк 18 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не будет продлевать черноморскую инициативу, так как часть соглашений относительно разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений, подключения Россельхозбанка к SWIFT так и не была исполнена.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 19 июля перечислил условия, при которых страна может возобновить своё участие в зерновой сделке. Базовым условием глава государства назвал восстановление самой сути зерновой сделки — гуманитарную составляющую, направленность на помощь беднейшим странам. Пока же Запад полностью извратил суть этого соглашения.

Кроме того, российский лидер указал на необходимость убрать все препятствия для сельхозпроизводителей и российских банков, которые обслуживают поставки. В том числе необходимо немедленное подключение этих кредитных и финансовых организаций к системе SWIFT.