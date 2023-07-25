Москва, 25 июля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил 25 июля Telegram-канал «112».

Сергей Бобылев/ТАСС

«Самолёт совершил успешную посадку», — сообщил канал.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля поступила информация о том, что пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в Шереметьево.

На место прибыли специалисты экстренных служб. В качестве предварительной причины вынужденной посадки указан отказ одного из двигателей самолёта.

14 июля в аэропорту Новосибирска совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт Airbus авиакомпании S7, следовавший в Сочи из Иркутска. На борту находились 163 пассажира, посадка прошла благополучно.