Москва, 19 июля, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Мошенники начали массово создавать фейковые фото банковских карт через чат-боты в Telegram, сообщили «Известиям» в кредитных организациях.

Иван Шилов ИА REGNUM

В частности, в ВТБ заявили, что на первом этапе злоумышленники взламывают аккаунт человека в мессенджере и от его имени просят знакомых перевести деньги на счёт в банке, после чего преступники присылают фото карты, на которую нужно отправить средства. Причём на фото карты — «пластик», выпущенный крупной финорганизацией с именем человека, от которого приходят сообщения.

На самом же деле это фото — подделка, а сам счёт принадлежит мошеннику и находится в другой банке, как правило, не таком известном.

Как пояснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, новая схема позволяет злоумышленникам выиграть время, чтобы успеть обналичить полученную сумму. Жертва обмана сначала обращается в кредитную организацию, дизайн карты которой значился на фото.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российском исследовательском центре «Лаборатории Касперского» предупредили о ещё одной набирающей популярность мошеннической схеме. Злоумышленники начали маскировать программы удалённого доступа под банковские приложения и активно распространять их в мессенджерах. Мошенники под видом службы поддержки банка присылают сообщения, в которых просят обновить или переустановить приложение кредитной организации, используя прилагаемую ссылку для скачивания. Таким образом они пытаются получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android.