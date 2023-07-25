Москва, 25 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Кремле с пониманием отнеслись к переводу сотрудников на удалёнку на время проведения саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом на брифинге 25 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС Санкт-Петербург в преддверии саммита и экономического форума Россия — Африка

«Мы абсолютно с понимаем к этому относимся, это поддерживает и оргкомитет форума», — сказал Песков.

Он добавил, что в городе в это время будет большое количество глав государств, это вызовет и затруднение трафика, и неудобство для горожан. Он отметил, что рекомендацию об удалёнке озвучили, чтобы минимизировать дискомфорт.

В июле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал руководителям предприятий и организаций в городе перевести работников на дистанционный режим работы в дни проведения саммита, с 26 по 28 июля.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель директора департамента Африки МИД Александр Поляков заявил 18 июля, что 49 стран подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка, из них около половины представят на высшем уровне. Также главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с Путиным для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине. Речь идёт о лидерах ЮАР, Египта, Конго, Уганды, Сенегала, Замбии и Коморских Островов.

Первый саммит Россия — Африка состоялся 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».