Москва, 25 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Одна из причин того, что польские власти активно закупают оружие в США, — это действия очень сильного лобби, которое активно продвигает в Польше интересы Вашингтона. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 июля заявил Матеуш Пискорский, политолог, обозреватель еженедельника Myśl Polska («Польская мысль»).

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал прогноз обозревателя польского издания «Дзенник политичны» Яцека Тохмана, согласно которому Варшава закупает вооружения и военную технику, чтобы сделать польскую армию «сильнейшей в Европе» и в итоге вступить в войну с Россией.

Как полагает Пискорский, польские власти обслуживают интересы военно-промышленного комплекса США. Если проанализировать заказы польского министерства обороны, то там доминируют контракты, заключённые с Соединёнными Штатами. Таковы результаты работы лобби, продвигающего в Польше интересы Вашингтона. После того как Польша и другие страны передали большое количество оружия Украине, Белый дом хочет, чтобы они покупали новые виды вооружений у США.

«Этому способствует нагнетание обстановки, связанной с мифологической угрозой со стороны группы «Вагнер». Кроме того, некоторые польские политики и эксперты распространяют и другие странные и необоснованные теории, — сказал Пискорский. — В Польше действует очень сильное проамериканское лобби, что связано (как и в случае с многими другими странами) с определённой степенью подконтрольности польских властей истеблишменту США».

Вместе с тем он усомнился в том, что Варшава сумеет сделать польскую армию сильнейшей в Европе. Учитывая финансовые возможности страны, это практически нереально, даже если Польша продолжит набирать большое количество самых разных кредитов. Тем более что экономическая обстановка продолжает ухудшаться.

«Не стоит забывать ещё и о том, что только в прошлом году, по официальным данным минобороны, около 10 тыс. польских военнослужащих досрочно уволились из армии», — подытожил Пискорский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Польши вознамерились сформировать сапёрный батальон, который расположится между Россией (Калининградская область) и Белоруссией в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

До этого посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Польша готовится к масштабным агрессивным действиям. Об этом, в частности, свидетельствуют планы Варшавы нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией и возвести там оборонительные сооружения.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также предположил, что Польша, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию, чтобы втянуть в этот конфликт силы НАТО. Обосновывается такой прогноз тем, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией.