Вашингтон, 23 июля, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию. С таким выводом в интервью YouTube-каналу Dialogue works выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, Варшава, вероятно, хочет начать операцию против Минска, чтобы втянуть в конфликт НАТО.

«Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Всё как раз наоборот: Россия сокрушает Украину. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», — добавил Джонсон.

В ответ на заявление президента России Владимира Путина о намерениях Польши относительно Украины и Белоруссии, эксперт заявил, что Москва имеет исчерпывающую разведывательную информацию о планах Варшавы.

Попытки польских властей вовлечь альянс в конфликт не повлияют на результат боевых действий, у НАТО нет достаточных возможностей для этого, заключил экс-аналитик ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля российский лидер на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран являются очень опасной игрой. Путин отметил, что польские лидеры рассчитывают сформировать под натовским зонтиком коалицию и вмешаться в украинский конфликт, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее.

Также президент России в своём выступлении на совещании с членами Совбеза заявил, что планы Польши, Литвы и Украины по созданию совместного воинского соединения объясняются, вероятно, намерением Варшавы и Вильнюса оккупировать часть Западной Украины. Путин дал указание главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза и США накачивают Польшу оружием, чтобы создать новый очаг напряжённости в Европе. На Западе поколениями передают «вирус ненависти» к славянам. Белоруссия ответит адекватно в случае угрозы безопасности, пригрозил Лукашенко.