Варшава, 24 июля, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Власти Польши намерены создать саперный батальон, который будет размещаться между Россией (Калининградская область) и Белоруссией, в городе Августов в Сувалском коридоре. О военных планах в соцсетях рассказал министр обороны страны Мариуш Блащак.

jamajkamusic Польша

Как пояснил польский министр, батальон будет ещё одной воинской частью, которую Польша строит с нуля.

«Уверяю вас, она не последняя», — сказал Блащак, приглашая молодёжь вступать в сапёрный батальон.

Как сообщало ИА Регнум, Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию. С таким выводом в интервью YouTube-каналу Dialogue works выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Варшава, вероятно, хочет начать операцию против Минска, чтобы втянуть в конфликт НАТО.