Санкт-Петербург, 25 июля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников. Житель Василеостровского района перевёл злоумышленнику 14,6 млн рублей. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

О том, что его обманули, 71-летний пострадавший сообщил в полицию вечером 24 июля. Он рассказал, что на прошлой неделе ему на мобильный телефон позвонил неизвестный. Злоумышленник убедил мужчину в необходимости защитить его сбережения и перевести 14 млн 620 тыс. рублей на указанные им счета.

В тот же день в полицию Московского района города обратился ещё один пожилой человек, ставший жертвой телефонных мошенников, сообщил ТАСС. Как выяснилось, 75-летний горожанин перевёл на указанные аферистами счета в разных банках 11 млн 609 тыс. рублей. Предлог был таким же ― обеспечить сохранность средств.

Также злоумышленники попытались убедить потерпевшего продать принадлежащую ему квартиру.

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле телефонные мошенники убедили 68-летнюю москвичку купить криптовалюту, а также взять кредит под залог квартиры. Всего пенсионерка потеряла более 13 млн рублей.

В начале июля в Москве следователи задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. По данным следствия, 63-летний житель столицы по телефону связался с гражданином Украины, представился сотрудником банка и предложил заявителю помочь обменять его деньги на доллары США. Мужчина согласился и договорился о встрече в одном из отделений кредитного учреждения на Зубовском бульваре в центре Москвы. В итоге у него похитили 16 млн рублей, полученных на родине от родителей.