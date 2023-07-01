Москва, 1 июля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В апреле гражданин Украины стал жертвой мошенников во время валютных операций в Москве. У него похитили 16 миллионов рублей, полученных на родине от родителей. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере. Был установлен подозреваемый, им оказался 63-летний житель Москвы. В настоящий момент он находится под стражей», — рассказал собеседник агентства.

30 апреля в полицию обратился 33-летний гражданин Украины Алексей (имя изменено). Он рассказал оперативникам, что с ним связался человек, который представился сотрудником банка, и предложил заявителю помочь обменять его деньги на доллары США. Мужчина согласился и договорился о встрече в одном из отделений кредитного учреждения на Зубовском бульваре в центре Москвы.

В назначенное время Алексей приехал в банк, где в комнате переговоров его уже ждал незнакомый ему мужчина. Ему он передал 16 млн рублей. Как объяснил заявитель оперативникам, эти деньги отдали ему родители, которые живут в Украине. Они копили эту сумму в течение многих лет. Вскоре «сотрудник банка» обещал передать Алексею соответствующую сумму в валюте, но перестал выходить на связь и скрылся с похищенными деньгами.

По заявлению мужчины стали проводить проверку, которая длилась несколько месяцев. А 27 июня возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого.