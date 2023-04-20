Москва, 20 апреля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Телефонные мошенники убедили 68-летнюю москвичку купить криптовалюту, а также взять кредит под залог квартиры. Всего пенсионерка потеряла более 13 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Поздним вечером 17 апреля в полицию обратилась 68-летняя женщина. Она объяснила, что на её номер в один из мессенджеров около 2 недель назад позвонил незнакомый ей человек. Он представился сотрудником банка и объяснил, что со счёта пенсионерки кто-то пытается похитить деньги. Незнакомец убедил женщину установить на телефон приложения для покупки и продажи криптовалюты на различных площадках. Через них женщине объяснили, как перевести её деньги на «безопасные» криптокошельки. Пенсионерка послушно выполняла рекомендации мошенников и совершала операции. Но этого оказалось недостаточно, голос в трубке убедил женщину оформить в банке кредит под залог имущества и также перевести все деньги на неизвестные счета. Таким образом? пенсионерка потеряла более 13 миллионов рублей.

«68-летняя жительница Москвы сообщила: в период с 21 марта по 10 апреля ей звонил неизвестный, который путем обмана и злоупотребления доверием убедил её скачать приложения для торговли криптовалютой и перевести свои деньги на неизвестные счета. Ущерб составил 13 283 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

18 апреля по заявлению женщины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве мошенники продали квартиру дочери звезды фильма «Свадьба в Малиновке» Маргариты Криницыной и одного из авторов сценария «В бой идут одни старики» Евгения Оноприенко. Ущерб оценили в 29 миллионов рублей.