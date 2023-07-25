Пекин, 25 июля, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Делегация из Китая посетит Северную Корею под руководством заместителя главы Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Хунчжуна. Соответствующая информация размещена 24 июля на сайте отдела международных связей Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК).

Roman Harak Дружба Китая и КНДР

«По приглашению Трудовой партии Кореи и правительства КНДР член Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя ПК ВСНП Ли Хунчжун возглавит китайскую партийно-правительственную делегацию, которая 26 июля посетит КНДР и примет участие в праздновании годовщины 70-летия перемирия в Корейской войне», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с 70-й годовщиной подписания перемирия, положившего конец боевым действиям в Корейской войне, в Пхеньяне намечены масштабные торжества.

Это будет первый официальный визит высокого уровня после того, как Северная Корея в 2020 году закрыла свои границы в связи с пандемией коронавируса для всех без исключения торговых и дипломатических обменов, включая Китай — своего главного экономического и политического союзника на мировой арене.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты призвали Китай повлиять на Северную Корею, чтобы вернуть её за стол переговоров. Также Вашингтон настоятельно призвал Китай выполнить свои обязательства по резолюциям ООН и пригрозил КНДР «последствиями» за эскалацию напряжённости.