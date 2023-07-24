Луганск, 24 июля, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Украинские войска начали более активно вести атаки на позиции российской армии на краснолиманском направлении. Об этом 24 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На участке Кременная-Сватово отмечается незначительный рост атакующих действий со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — прим. ред.)», — написал он.

Эксперт уточнил, что российские войска с использованием новейших типов вооружения, артиллерии, тяжёлых огнемётных системы и при поддержке ВКС России остановили эти попытки, после чего ВСУ с потерями в живой силе и технике вернулись на свои позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил, что украинские военные усилили удары по расположенным рядом с фронтом населённым пунктам на купянском направлении.

По его информации, ВСУ в течение нескольких суток били по Сватово и его окрестностям. При этом киевские войска также использовали американские РСЗО HIMARS, однако российские средства ПВО сбили большую часть боеприпасов.