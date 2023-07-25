Тель-Авив, Израиль, 25 июля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Стихийная акция протеста против судебной реформы в Израиле, проходившая в Тель-Авиве, завершена. Об этом 25 июля сообщил портал Ynet.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Участники протестной акции собрались на востоке Тель-Авива в районе комплекса правительственных зданий. Демонстранты жгли костры и пытались перекрыть проезжую часть шоссе Аялон. Сотрудники полиции долго вытесняли протестующих с улиц, применяя спецсредства, в том числе водомёты с подкрашенной водой.

В первые несколько часов после наступления полуночи силовикам удалось полностью разогнать демонстрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Израиле в ходе стихийных акций протеста против судебной реформы в разных районах страны полицейские задержали 40 человек, из них 15 человек — в Тель-Авиве.

Массовые протесты в Израиле начались после одобрения депутатами Кнессета (парламента) в окончательном чтении первого законопроекта в рамках судебной реформы.