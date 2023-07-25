Тель-Авив, Израиль, 25 июля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Всего 40 человек задержали сотрудники полиции во время стихийных акций протеста в Израиле, начавшихся после одобрения парламентом первой части судебной реформы. Об этом 25 июля сообщила радиостанция Kan.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Стихийные акции протеста начались по всему Израилю после принятия парламентом первой части судебной реформы, вызвавшей несогласие оппозиции. В ряде районов страны протестующие перекрывали трассы. Правоохранители применяли спецсредства для разгона протестующих, включая водомёты с подкрашенной водой.

Из общего числа задержанных полицией 40 человек в Тель-Авиве задержали 15 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты Кнессета (парламент Израиля) одобрили в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавший в стране массовые протесты.

Накануне, 22 июля, в Тель-Авиве состоялся «марш за демократию» против судебной реформы к зданию парламента страны, в котором приняли участие десятки тысяч протестующих. По данным местных СМИ, протестная акция стала беспрецедентным для Израиля событием.