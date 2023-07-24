Херсон, 24 июля, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ в Алёшках Херсонской области, ранен фельдшер. Об этом 24 июля сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня в Алёшках на вызове под обстрел попала бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер получил осколочные ранения бедра и голени, доставлен водителем в Алёшковскую ЦРБ, где извлечены осколки», — заявил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская армия полтора часа обстреливала село Тарасовка Запорожской области, нанеся в общей сложности семь ударов. В результате обстрела пострадала мирная жительница, ей оторвало руку. Две ракеты попали в частные дома. Разрушены жилые и подсобные помещения.

Также мирная жительница пострадала при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин. Пострадавшую госпитализировали. По словам мэра, также в результате обстрела Кировского района Донецка ранения получила женщина 1976 года рождения. Её госпитализировали в ту же больницу.