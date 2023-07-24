Донецк, 24 июля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала при подрыве противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка, сообщил 24 июля в Telegram-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

Александр Река/ТАСС

«На ул. Семёнова Тянь-Шанского получила ранения женщина 1942 года рождения», — говорится в сообщении.

Кулемзин добавил, что пострадавшую госпитализировали в больницу № 17.

Также, по словам мэра, в результате обстрела Кировского района Донецка ранения получила женщина 1976 года рождения. Её госпитализировали в ту же больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тарасовка в Запорожской области, в результате пострадала мирная жительница. Украинские военные в период с 11:00 до 12:30 мск семь раз нанесли удары по населённому пункту. Женщине оторвало руку. Позже стало известно, что медикам не удалось её спасти. Она скончалась в медучреждении.