Мелитополь, 24 июля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Украинская армия в течение полутора часов семь раз обстреляла село Тарасовка в Запорожской области, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом 24 июля рассказали журналистам в региональных оперативных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал представитель оперативных служб, ВСУ обстреливали село Тарасовка Пологовского района в период с 11:00 до 12:30 мск и за это время семь раз нанесли удары по населённому пункту.

«Две ракеты попали в частные дома. Пострадала местная женщина, ей оторвало руку, она госпитализирована. Разрушены жилые и подсобные помещения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при обстреле украинскими военными села Левые Саги на левобережье Днепра под Алёшками в Херсонской области погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения.

До этого в результате обстрела села Полевые Новосёлки в Брянской области пострадал один мирный житель. Его направили в районную больницу для оказания медпомощи.