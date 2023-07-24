Калининград, 24 июля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. В Калининграде следователи выясняют обстоятельства гибели новорождённого ребёнка. Его тело обнаружили во дворе одного из многоэтажных домов на улице Киевской. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

О страшной находке в полицию сообщили местные жители.

«По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Следователи провели осмотр места происшествия. Теперь им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить имя матери младенца. Для установления точной причины смерти новорождённого назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в реке Которосль в Ярославле обнаружили тело десятимесячного младенца с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении подозреваемой матери ребёнка. 35-летнюю женщину задержали.

В конце апреля в Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, подозреваемую в убийстве своего восьмимесячного ребёнка. По данным следствия, 23-летняя женщина и 33-летний мужчина причинили смертельные телесные повреждения своей дочери.

После смерти младенца они решили скрыть преступление. Мать девочки позвонила в полицию и сообщила, что её ребёнка похитили неизвестные. Однако в квартире правоохранители обнаружили останки девочки и иные доказательства, свидетельствующие о причастности супругов к преступлению.