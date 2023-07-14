Ярославль, 14 июля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Тело 10-месячного младенца обнаружили 14 июля в реке Которосль в Ярославле. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении подозреваемой матери ребёнка.

СК России по Ярославской области

«Следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело по признакам статьи об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, по факту обнаружения тела 10-месячного ребенка в акватории реки Которосль в Кировском районе Ярославля с признаками насильственной смерти», — сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ярославской области.

На кадрах с места событий, показанных СК, видно, что тело нашли под мостом, пересекающим реку. Следователи задержали 35-летнюю мать ребёнка, её подозревают в убийстве младенца. Криминалисты начали проведение следственных действий и установление всех обстоятельств произошедшего.