Москва, 24 июля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США используют все возможные ресурсы, чтобы стимулировать проведение протестов в странах, по их мнению, не разделяющих демократические ценности. Об этом он сказал 24 июля в Йоханнесбурге на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На так называемом «саммите за демократию» в марте американцы делали громкие заявления о важности противодействия автократиям, о защите прав человека, недопущения цензуры в глобальной сети. Сами же при этом задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в «недемократичных», по их мнению, странах мира», — процитировала Патрушева «Российская газета».

Секретарь Совбеза также указал, что США фактически единолично контролируют интернет, желая сохранить своё глобальное доминирование.

«Сегодня управление интернетом остается фактически под единоличным контролем американских корпораций. Через такой монополизм в области регулирования интернет-пространства США продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование», — заявил он.

Патрушев подчеркнул важность интернационализации управления глобальной сетью и повышения участия в этом развивающихся государств.

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия выступили организаторами «Саммита за демократию», который состоялся с 28 по 30 марта 2023 года. В 2021 году США пригласили глав 110 стран и территорий на первое подобное мероприятие, в 2023 году участие приняла 121 страна.

Одним из ключевых событий мероприятие стало выступление президента США Джо Байдена, заявившего, что демократия является «тяжёлой работой», для защиты которой необходимо выделить не менее $690 млн. СМИ по итогам саммита задались вопросом о его целесообразности, в частности, издание Financial Times указало на участие в нём Индии, Израиля и Мексики. Журналисты напомнили, что в Израиле в тот момент проходили акции протеста против судебной реформы.