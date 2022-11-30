Вашингтон, 30 ноября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. США, Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия выступят организаторами второго «Саммита за демократию», говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном Белым домом.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Планируется, что встреча лидеров указанных государств пройдет с 29 по 30 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году США пригласили глав 110 стран и территорий на первый «Саммит за демократию», прошедший 9–10 декабря в режиме видеоконференции.