Москва, 27 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Иностранные агенты не смогут быть наблюдателями на выборах в России. Об этом говорится в опубликованном 27 июня постановлении Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что лица, которым Минюст присвоил такой статус, не имеют права принимать какое-либо участие в избирательных кампаниях и кампаниях по проведению референдумов.

«С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — указывается в документе.

Минюст создал единый реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. В него вошли некоторые физлица, а также зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, СМИ и общественные объединения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Минюст внёс в список иноагентов экс-топ-менеджера компании ЮКОС Леонида Невзлина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и депутата Московской гордумы Евгения Ступина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Вместе с ними в реестр также был внесён ещё ряд лиц.