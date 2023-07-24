Новосибирск, 24 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В результате столкновения легковых автомобилей Mercedes и каршерингового Volkswagen Polo в Новосибирском районе погибли три человека. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что ДТП произошло вечером 23 июля, когда водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes и затем наехал на световую опору.

«В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира — мужчины в возрасте 22 и 28 лет, и травмирован 48-летний пассажир, который доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, слова представителя которой привело ТАСС, автомобиль Volkswagen до этого взяли в аренду в каршеринговом сервисе. Авария произошла на девятом километре трассы К-12 Новосибирск — Колывань — Томск.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля в Нижегородской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали восемь человек, включая ребёнка.

До этого в районе Москвы Люблино столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. При этом водитель мотоцикла и его пассажир несколько раз перевернулись в воздухе и упали на асфальт.