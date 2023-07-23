Дзержинск, Нижегородская область, 23 июля, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, включая ребёнка, сообщила 23 июля пресс-служба ГУ МЧС региона в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Недалеко от поворота на Дзержинск произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту Заволжье — Дзержинск. Восемь человек, в том числе один ребёнок, направлены на амбулаторное лечение», — отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля в результате массового ДТП Нижегородской области пострадали четыре человека. По предварительной информации, в результате столкновения грузовиков «Камаз» и MAN в аварию также попали автомобили Mitsubishi Fuso, «ГАЗон Next», Mazda, Hyundai, «Газель» и Kia.