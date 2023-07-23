Москва, 23 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла в московском районе Люблино. Об этом 23 июля сообщил столичный департамент транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM

ДТП случилось на перекрёстке улиц Совхозной и Краснодарской. Машина поворачивала налево, в этот момент в неё врезался мотоцикл

Водитель мотоцикла вместе с пассажиром несколько раз перевернулись в воздухе и упали на асфальт.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 июля в Хорошевском районе Москвы водитель каршерингового автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом Audi. В результате аварии водитель Audi погиб на месте от полученных повреждений. Также пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребёнок в Audi и водитель автомобиля каршеринга.