В Москве мотоцикл с двумя людьми врезался в легковую машину
Москва, 23 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла в московском районе Люблино. Об этом 23 июля сообщил столичный департамент транспорта.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП случилось на перекрёстке улиц Совхозной и Краснодарской. Машина поворачивала налево, в этот момент в неё врезался мотоцикл
Водитель мотоцикла вместе с пассажиром несколько раз перевернулись в воздухе и упали на асфальт.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июля в Хорошевском районе Москвы водитель каршерингового автомобиля Haval совершил столкновение с остановившимся перед выездом Audi. В результате аварии водитель Audi погиб на месте от полученных повреждений. Также пострадали пассажиры автомобилей, в том числе ребёнок в Audi и водитель автомобиля каршеринга.