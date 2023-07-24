Москва, 24 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. На следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе нашли следы взрывчатки, сообщила 24 июля ФСБ.

Игорь Онучин/ТАСС

Следы тетрила и динитротолуола обнаружили в трюме при осмотре иностранного сухогруза 22 июля. Судно предназначалось для погрузки зерна.

«Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза», — сообщили в ведомстве.

Известно, что сухогруз в конце мая находился в украинском порту Килия, а в июле в порту Тузла (Турция) полностью сменилась судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины. Сухогруз также сменил название.

ФСБ отметило, что эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на украинскую территорию.

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