Москва, 24 июля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа подавил огневые точки и опорные пункты украинских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.

Mil.ru Танк Т-90 «Прорыв»

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Уточняется, что танковый экипаж получил целеуказания и выдвинулся из укрытия на рубеж для поражения цели. Танкисты успешно подавили огневые подразделения противника в условиях применения им противотанковых средств поражения.

Командир танковой роты, имя которого не называется, рассказал о тактике в ходе боя.

«Пока наша машина отрабатывала, заметили передвижение, присмотрелись. Сначала наблюдали, заметили, что это противник, отработали полный конвейер, вызвали огонь на себя и сразу оттуда откатились, отвлекли противника, чтобы он не работал по нашим», — сказал командир, добавив, что танковые расчёты взаимодействуют между собой.

В Минобороны РФ отметили уверенность и профессионализм танкистов на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, силами подразделений Южной группировки российских войск успешно отражены атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях.

Подразделения радиационной химической и биологической защиты с помощью тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе населённого пункта Спорное, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.