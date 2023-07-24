Российский танк «Прорыв» успешно отработал по позициям ВСУ под Купянском
Российские танкисты подавили огневые точки и опорные пункты ВСУ на купянском направлении
Москва, 24 июля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа подавил огневые точки и опорные пункты украинских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
Уточняется, что танковый экипаж получил целеуказания и выдвинулся из укрытия на рубеж для поражения цели. Танкисты успешно подавили огневые подразделения противника в условиях применения им противотанковых средств поражения.
Командир танковой роты, имя которого не называется, рассказал о тактике в ходе боя.
«Пока наша машина отрабатывала, заметили передвижение, присмотрелись. Сначала наблюдали, заметили, что это противник, отработали полный конвейер, вызвали огонь на себя и сразу оттуда откатились, отвлекли противника, чтобы он не работал по нашим», — сказал командир, добавив, что танковые расчёты взаимодействуют между собой.
В Минобороны РФ отметили уверенность и профессионализм танкистов на поле боя.
Как сообщало ИА Регнум, силами подразделений Южной группировки российских войск успешно отражены атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях.
Подразделения радиационной химической и биологической защиты с помощью тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе населённого пункта Спорное, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.