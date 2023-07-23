Москва, 24 июля, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Украинская армия будет ещё недолго в наступлении, осенью последует перерыв в активных военных действиях, а к весне противостояние закончится. О своих прогнозах в СВО заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По мнению военного эксперта, ВСУ хватит сил и возможностей наступать лишь до конца августа.

«Осенью будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это всё закончится», — заверил Андрей Мордвичев, отвечая на вопрос, насколько ВСУ хватит сил для продолжения военного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления превысили 26 тыс. человек, заявил 23 июля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его российский коллега Владимир Путин.

В свою очередь белорусский лидер сказал, что за один бой в ходе СВО были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ЕС продолжает выделять финансовую помощь Украине, несмотря на то что для киевского режима поражение уже наступило.