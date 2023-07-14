ДНР, 14 июля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» нанёс украинским военным существенные потери на артёмовском направлении в ДНР, сообщил 14 июля врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

РИА Новости/Евгений Биятов

«На артёмовском направлении активную работу ведут подразделения чеченского «Ахмата», решительные действия которых позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов и пять единиц трофейной техники», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что трофеями «Ахмата» стали два танка, два автомобиля и одна бронемашина. Врио главы ЛНР сообщил, что ВСУ совершают попытки прорваться на территорию республики, но все они остаются безуспешными благодаря работе российских беспилотников и подразделений разведки.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее сообщил о полном контроле российских войск над линией фронта у Клещеевки. Он выразил уверенность в том, что руководство ВСУ будет продолжать забрасывать украинских военных «в топку», но в конечном итоге противник выдохнется. Позднее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные сорвали попытку наступления украинских войск под Клещеевкой. Попытку наступления осуществила 711-й штурмовая рота погранотряда ВСУ. Часть атакующих ликвидировали, при этом бойцы российского спецназа захватили двоих украинских военных в плен.