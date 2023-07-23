Брюссель, 23 июля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева проведёт 26 июля заседание Совета Украина — НАТО на уровне постпредов. Об этом 23 июля сообщает телеканал RTBF.

Иван Шилов ИА Регнум

«Цель встречи — проконсультироваться относительно последнего развития событий и обсудить транспортировку украинского зерна по Чёрному морю», — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Совет Украина — НАТО был учреждён на саммите альянса в Вильнюсе 11–12 июля.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей просьбе к Столтенбергу о срочном созыве Совета Украина — НАТО на тему ситуации с зерновой сделкой в Чёрном море. По его словам, встреча состоится на днях. Он добавил, что кризис безопасности в Чёрном море может быть преодолим.

Ранее Зеленский утверждал, что обсудил по телефону со Столтенбергом шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.