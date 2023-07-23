Москва, 23 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Иностранные наёмники действуют в ВСУ в качестве инструкторов и членов заградотрядов, заявил 23 июля в эфире «Соловьёв Live» командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В каждой роте до 10 человек: в основном прибалты, грузины. Но чтобы [они] сдавались или [их] брали в плен — таких фактов нет. В основном они действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны», — сказал Мордвичев.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что общее число иностранных наёмников, приезжавших на Украину за время проведения СВО, превышает 11 тысяч человек. Почти 5000 наёмников уже ликвидировано, ещё столько же покинули Украину, отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 23 июля в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о гибели значительного числа иностранных наёмников ВСУ. Зачастую они гибнут по собственной «глупости», сказал президент.

В июне 2023 года российский военнослужащий с позывным Ленинград рассказал журналистам, что бойцам первой гвардейской танковой армии Западного военного округа удалось зафиксировать на видео работу заградотряда ВСУ, который расстрелял отступающих бойцов на купянском направлении.