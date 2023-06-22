Купянск, Украина, 23 июня, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Бойцам первой гвардейской танковой армии Западного военного округа удалось зафиксировать на видео работу украинского заградотряда, который расстрелял отступающих украинских бойцов на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал свидетель произошедшего — российский военнослужащий с позывным Ленинград.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Военные запечатлели, как заградотряд украинской армии на БТР-4 «Буцефал» расстреливает своих же военнослужащих, решивших отойти с раненым с позиций после неудавшейся атаки.

Боец с позывным Ленинград отметил тенденцию украинских войск, когда за наступающими подразделениями ВСУ становятся заградотряды. Они не дают им отойти назад без приказа, иначе группа уничтожается.

В результате одного из таких инцидентов «Буцефал» из 30-миллиметровой пушки расстрелял своих же сослуживцев, около шести человек, рассказал военный.

По его словам, перед противником поставлена задача отодвинуть российскую пехоту и закрепиться на новых позициях, но российские бойцы смогли отодвинуть миномёты ВСУ и не позволили им подойти к своим рубежам.

Как сообщало ИА Регнум, в Артёмовске переброшенные с западной части Украины пограничники использовались в качестве заградотрядов. Они не пускали украинских мобилизованных назад, военные стали сдаваться в плен, чтобы не попасть под обстрел своих же.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, тактика украинского командования по отношению к личному составу ВСУ на линии фронта напоминает действия фашистов в период Великой Отечественной войны. Иностранные наёмники и инструкторы предпочитают избегать пребывания на передовой, прячась в тылу, добавил он.