Йоханнесбург, ЮАР, 23 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Международные правила движения космических спутников, призванные не допускать опасных ситуаций, могут быть приняты через пять лет. Об этом исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко заявил в ходе визита в ЮАР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что к 2030 году с учётом планов космических держав вокруг Земли будет обращаться более 100 тыс. спутников. Их движением нужно будет управлять.

«Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением», — приводит слова Блошенко ТАСС.

Представитель Роскосмоса не согласился с точкой зрения, что «космос большой» и места там всем хватит. Количество привлекательных орбит ограничено, слишком плотная из загрузка будет угрожать опасными ситуациями, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, проблему активного роста спутниковых группировок обсудили на встрече в ЮАР глава Роскосмоса Юрий Борисов и исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау. В этой области нужны единые для всех стран правила, при этом контроль за их соблюдением невозможен без детальной осведомленности о ситуации на орбите, подчеркнул Борисов.