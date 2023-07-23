Москва, 23 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. ЮАР хочет организовать отправку двух африканских женщин-астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау заявил на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

Иван Шилов ИА REGNUM

Борисов и Мудау обсудили текущие и перспективные проекты России и ЮАР в области освоения космоса, в том числе вопросы дистанционного зондирования Земли. Борисов подтвердил, что Роскосмос готов сотрудничать с зарубежными партнёрами в рамках проекта по созданию Российской орбитальной станции.

«Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух чернокожих женщин на МКС», — приводит Роскосмос слова главы космического агентства ЮАР.

Одна из проблем, которую обсудили стороны на переговорах в Африке, — активный рост спутниковых группировок и связанная с ним потенциальная угроза увеличения загрязнённости околоземного пространства. Борисов подчеркнул, что в этой области нужны единые для всех стран правила. Контроль за их соблюдением невозможен без детальной осведомленности о ситуации на орбите.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Роскосмос анонсировал полёт на МКС белорусской женщины-космонавта. По информации БелТА, в основной экипаж, старт которого запланирован на март 2024 года, назначена бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская.