Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Правительствам России и Белоруссии следует продумать совместный план экономического развития, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Александр Демьянчук/ТАСС

По словам Лукашенко, у обеих стран для экономического роста «мозгов хватает, ресурсов достаточно».

«Я бы хотел попросить еще раз, чтобы наши правительства продумали план экономический. Я записал себе суть — опора на собственные силы», — сказал президент.

Он добавил, что развиваться нужно по принципу «два государства — одно отечество». С давних времён основные силы — в России, и неплохо будет, если правительства выработают соответствующий план.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с Лукашенко в Стрельне отметил, что Москва и Минск реализуют планы по развитию сотрудничества лучшими темпами, чем ожидалось.