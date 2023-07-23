Москва, 23 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. На запорожском направлении группировка войск «Юг» отразила две атаки ВСУ в районе населённого пункта Работино. Об этом 23 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Действиями подразделений группировки и огнём артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — сказал Конашенков.

Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ около Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного Запорожской области, а в районе Новоивановки уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны.

На южнодонецком направлении отражена атака ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. Поражена живая сила и техника противника около Старомайорского (ДНР) и Приютного Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля Конашенков сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на двух направлениях — южнодонецком и запорожском — до 190 человек. Также ВСУ потеряли два танка, шесть бронемашин и два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», американскую артиллерийскую систему М777 и британскую гаубицу FH-70.