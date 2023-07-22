Москва, 22 июля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Следователи московского управления Следственного комитета РФ изымают техническую документацию ТЦ «Времена года», где в результате прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека и ещё 10 пострадали, сообщили в ведомстве 22 июля.

Кадр из видео ГСУ СК России по г. Москве

«В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания», — сказано также в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале столичного управления СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 июля в ТЦ «Времена года» произошёл прорыв трубы с кипятком, четыре человека погибли. По официальным данным, ещё 10 человек были госпитализированы.

Источник в экстренных службах ранее сообщал ИА Регнум, что пострадали 13 человек, четверо погибли. Прорыв трубы произошёл в гастрономе, погибшие были его сотрудниками, отметил источник агентства.

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По данным московской энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, которые принадлежат ТЦ. Спасательные работы на месте ЧП уже завершены. Сотрудники полиции, СК и прокуратуры продолжают работать на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).