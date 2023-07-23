Будапешт, 23 июля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Крупные западные компании не хотят уводить свой бизнес из России, несмотря на санкции. Ко многим пришло понимание, что российская экономика всё равно останется частью общемировой. Такое мнение высказал 22 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед студентами в Трансильвании, пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

По словам главы венгерского правительства, 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других европейских промышленных компаний, работавших в России в начале 2022 года, никуда не ушли.

Из 1400 крупнейших западных компаний лишь 8,5% вывели бизнес из России.

В 2022 году иностранные предприятия заплатили в российский бюджет 3,5 млрд долларов.

Орбан пояснил, что попытки «отсоединить Россию» от экономики Европы с помощью санкций в целях политического давления на Москву продолжаются.

«Это не даст желаемого эффекта, поскольку экономика РФ связана с остальным миром, в том числе в области энергетики. Российское сырьё покупает кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем нашу конкурентоспособность. Европа не сможет конкурировать с остальным миром, если энергоносители будут обходиться ей вдвое дороже, чем раньше», — заключил венгерский министр.

Отмечается, что до введения санкций против России страны Евросоюза ежегодно платили за поставки нефти и газа 300 млрд евро, а в 2022 году они заплатили 653 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, экономика России в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора, заявила 21 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

Структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам.

Аутлет Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа в Финляндии обанкротился — деревня превратилась в «призрак» из-за отсутствия туристов из России.

Осенью 2022 года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.