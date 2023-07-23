Хельсинки, 23 июля, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Аутлет Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа в Финляндии обанкротился — деревня превратилась в «призрак» из-за отсутствия туристов из России. Об этом написала газета Ilta-Sanomat.

GREGOR Магазин одежды

Авторы пишут, что тишину торгового центра нарушают только крики птиц и гул проезжающих мимо машин.

Планируемые для продажи международные бренды одежды, обуви и аксессуаров с большими скидками должны были привлечь в первую очередь покупателей из России, а инвестиции оценивались почти в 40 млн евро. Сами финны сюда не едут.

Осенью прошлого года финские власти окончательно закрыли границу для российских туристов, и уже в октябре владельцы объявили о банкротстве.

Отмечается, что ситуация печальная не только для акционеров, но и для местных жителей, которые работали в торговом комплексе.

«Положение затруднительное. Отсутствие русских — смертельный удар», — говорят в аутлете.

Как сообщало ИА Регнум, власти финского города Турку запретили генеральному консульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерта.

Отношения Москвы и Хельсинки осложнились на фоне отказа Финляндии от заявленного ранее нейтралитета и вступления в НАТО. Также финские власти выслали нескольких российских дипломатов и затруднили проведение банковских переводов для обслуживания посольства России в Хельсинки.

Финляндия с 10 июля ужесточила въезд в страну российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.