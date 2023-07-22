Нижний Новгород, 23 июля, 2023, 00:19 — ИА Регнум. В Нижегородской области устанавливают обстоятельства ЧП с сухогрузом «Инженер Шуткова». По информации Приволжской транспортной прокуратуры, судно село на мель на Волге.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нижний Новгород

«Предварительно, 22 июля, примерно в 21:50, сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород, сел на мель на 885-м километре реки Волги (Сормово). Судно загружено щебнем», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сухогруз сел на мель за кромкой судового хода, помех для движения судов нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. На месте организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели. Обстоятельства инциденты выясняет транспортная прокуратура.

Как сообщало ИА Регнум, с мели в Астраханской области сняли речной круизный теплоход «Павел Бажов» со 186 пассажирами на борту. Трёхпалубное судно, направлявшееся из Перми в Астрахань, село на мель около 03:00 мск 18 июня на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области.

26 февраля на 170-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход «Назмехр» и теплоход «Тиам». Первое судно перевозило 1500 тонн соли, а также шесть грузовых автомобилей.