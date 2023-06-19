Астрахань, 19 июня, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Речной круизный теплоход «Павел Бажов» со 186 пассажирами на борту сняли с мели в Астраханской области. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Трёхпалубный теплоход, направлявшийся из Перми в Астрахань, сел на мель накануне около 03:00 мск на 2748-м км Волги в Черноярском районе Астраханской области. На борту теплохода находились 186 человек, в том числе 35 детей и 60 человек экипажа.

Судно сняли с мели в 01:25 по местному времени (00:25 мск), в результате инцидента никто не пострадал. Судно повреждений не получило, утечки нефтепродуктов удалось избежать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что севший на мель под Астраханью на реке Волге круизный теплоход «Павел Бажов» не могут сдвинуть с места буксиром уже более десяти часов. При этом пассажиры судна не унывают и весело проводят время.