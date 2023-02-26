Астрахань, 26 февраля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Два российских теплохода сели на мель в Волго-Каспийском морском канале. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«На 170-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сели на мель теплоход «Назмехр» и теплоход «Тиам», — говорится в распространенном сообщении.

По информации источника, теплоход «Назмехр» перевозил 1500 тонн соли, а также шесть грузовых автомобилей. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы затопления судна нет.