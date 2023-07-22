Иерусалим, 22 июля, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Десятки тысяч протестующих против судебной реформы правительства Израиля 22 июля направлялись к зданию парламента (Кнессета) в Иерусалиме в рамках «марша за демократию». О протестной акции рассказал корреспондент РИА Новости.

Люди собрались, чтобы выразить протест против принятия спорного законопроекта судебной реформы.

Полиция перекрыла дороги. По сообщению местных СМИ, массовый марш протеста, который стартовал несколько дней назад из Тель-Авива, является беспрецедентным для страны событием.

Демонстрации протестов прошли 22 июля в 150 местах по всему Израилю. Акции протеста против судебной реформы проходят в масштабах страны уже 29 недель подряд.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля около 150 тыс. человек собрались на акцию протеста против судебной реформы в центре Тель-Авива.

В большинстве городов акции протеста носили мирный характер. Однако в Герцлии и Хайфе митингующие перекрывали дороги, в Тверии неизвестные забросали протестующих яйцами, а в Бат-Яме двое участников акции протеста были задержаны полицией и опрошены в связи с нарушением общественного порядка.

Небольшой митинг состоялся возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, который находился в больнице в связи с ухудшением самочувствия после поездки к Галилейскому морю.

Помимо судебной реформы темой протестных акций стала бюджетная политика правительства, с которой категорически не согласна оппозиция. Активисты обвиняют Нетаньяху в намерении перенаправить огромные суммы из бюджета на нужды религиозных партий, входящих в правящую коалицию, продвигая их политику на законодательном уровне.