Тель-Авив, Израиль, 21 мая, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху состоялся в центре Тель-Авива. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Организаторы акции протеста уточнили, что количество демонстрантов превысило 135 тысяч человек. Кроме Тель-Авива протестные акции состоялись в Хайфе, Иерусалиме, Ашдоде, Герцлии и ещё нескольких городах. На митинге, который прошёл вечером на центральном перекрестке Каплан в Тель-Авиве, выступили: вице-мэр Мейталь Лехави, писатель Сефи Рахлевский, экс-глава бюджетного отдела министерства финансов Шауль Меридор.

Помимо судебной реформы темой протестной акции стала бюджетная политика правительства, с которой категорически не согласна оппозиция. Активисты обвиняют Нетаньяху в намерении перенаправить огромные суммы из бюджета на нужды религиозных партий, входящих в правящую коалицию, продвигая их политику на законодательном уровне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что акции протеста продолжаются в Израиле с января. Они начались после анонсирования планов реформирования судебной системы страны, одним из инициаторов изменений был Нетаньяху. Парламенту предлагается фактически передать контроль над процессом выбора судей Верховного суда. Таким образом ограничивается влияние инстанции на процесс принятия базовых законов, законодатели смогут оспаривать её решения.