Москва, 22 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Оперативные службы завершили спасательные работы в московском торговом центре «Времена года», где из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека, передаёт 22 июля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На месте продолжат работать правоохранительные органы», — сообщил также источник.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 июля в ТЦ «Времена года» произошёл прорыв трубы с кипятком, четыре человека погибли. По данным СМИ, ещё несколько десятков человек пострадали. Некоторые из пострадавших были госпитализированы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821308" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В экстренных службах ИА Регнум ранее сообщили, что пострадали 13 человек, девять из них госпитализировали, четверо погибли. Прорыв трубы произошёл в гастрономе, погибшие были сотрудниками этого магазина, сообщил источник агентства.

По данным московской энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих ТЦ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и проводят необходимые следственные действия.