Москва, 22 июля, 2023, 19:44 — ИА Регнум. В Москве на автовокзале обнаружили гранату при досмотре личных вещей. Об этом 22 июля сообщил источник ИА Регнум.

Антон Буценко/ИТАР-ТАСС Граната Ф-1

Инцидент произошёл на первом этаже автовокзала «Южные ворота» на 19-м километре МКАД. У мужчины при досмотре обнаружили гранату Ф-1.

Всех, кто находился в здании, эвакуировали. Прибывшие на место сапёры установили, что это муляж гранаты.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля на Центральной почтовой таможне в Москве в посылке были обнаружены предметы, похожие на противотанковые мины.

В мае на почту в логистическом центре Внуково пришла посылка с оружием. В ней находились четыре автомата, которые было видно, так как они порвали пакет.

В конце апреля в лесополосе недалеко от МКАД нашли гранату. Боеприпас — предположительно, РГД-5 — был обнаружен под линией электропередачи.