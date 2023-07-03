Москва, 3 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Похожие на противотанковые мины предметы обнаружены в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве, сообщил 3 июля Telegram-канал «112».

«По нашим данным, в посылке обнаружили две противотанковые мины. Сейчас из здания Центральной почтовой таможни всех эвакуируют», — сказано в сообщении.

Ранее источник ИА Регнум сообщал, что в мае на почту в логистическом центре Внуково (Москва) пришла посылка с оружием. В посылке, отправленной «Почтой России», находились четыре автомата, которые было видно, так как они порвали пакет.

В конце апреля в лесополосе недалеко от МКАД нашли гранату. Боеприпас, предположительно — РГД-5, был обнаружен под линией электропередачи.

23 апреля в Москве пенсионерка обнаружила в палисаднике жилого дома предмет, похожий на мину, когда работала в саду. Позднее выяснилось, что подозрительным предметом оказался железный брусок.