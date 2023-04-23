Москва, 23 апреля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. На востоке Москвы обнаружили гранату, сообщил Telegram-канал Mash.

Ulmosto Ручная граната РГД-5

По информации источника, боеприпас нашли под линией электропередачи. Предположительно, это РГД-5.

«Она лежала в лесополосе недалеко от МКАД в столичном районе Ивановское», — говорится в сообщении.

На место выехали оперативные службы.

ДРГ-5 — советская наступательная ручная граната. Она относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Москве пенсионерка обнаружила в палисаднике жилого дома предмет, похожий на мину, когда работала в саду. Позднее выяснилось, что подозрительным предметом оказался железный брусок.