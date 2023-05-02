Москва, 2 мая, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Посылка с оружием пришла на почту в логистическом центре Внуково (Москва), сообщил 2 мая источник ИА REGNUM.

uzz75 Автомат Калашникова

В посылке, отправленной «Почтой России», находились четыре автомата, которые было видно, так как они порвали пакет.

На место выехали сотрудники оперативных служб.

В конце апреля под ЛЭП в лесополосе недалеко от МКАД нашли гранату. Накануне, 1 мая, гранату обнаружили в Москве-реке возле парка «Остров мечты».