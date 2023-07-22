Москва, 22 июля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В ТЦ «Времена года» в Москве произошёл прорыв трубы с кипятком, передаёт 22 июля корреспондент ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Александра Краснова

Инцидент произошёл по адресу: Кутузовский пр-т д. 48 с1. В результате 70 человек пострадали. Предварительно, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821258" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Прорыв горячей воды в ТЦ «Времена года»

Все обстоятельства произошедшего выясняются.