В ТЦ «Времена года» в Москве произошёл прорыв трубы с кипятком
В ТЦ «Времена года» в Москве произошёл прорыв трубы с кипятком, заблокированы 20 человек
Москва, 22 июля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. В ТЦ «Времена года» в Москве произошёл прорыв трубы с кипятком, передаёт 22 июля корреспондент ИА Регнум.
ИТАР-ТАСС/Александра Краснова
Инцидент произошёл по адресу: Кутузовский пр-т д. 48 с1. В результате 70 человек пострадали. Предварительно, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.
Прорыв горячей воды в ТЦ «Времена года»
Все обстоятельства произошедшего выясняются.